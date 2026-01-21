Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Cali Yuusuf Cali (Cali-Xoosh), iyo wafdi sare oo uu hoggaaminayo, ayaa safar shaqo ku gaaray Dalka Pakistan.
Inta uu wafdigu ku sugan yahay Pakistan, waxaa la filayaa in ay la kulmaan madaxda dalkaasi, isla markaana ay kala hadlaan xoojinta iskaashiga labada dal ee ku aaddan dhinacyada aqoonsiga qaranka iyo diiwaangelinta dadweynaha, arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda, iyo sidoo kale hawlaha gargaarka iyo maareynta musiibooyinka.
Wafdiga Wasiirka Arrimaha Gudaha XFS ayaa caasimadda Islamabad waxaa si diirran ugu soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Pakistan iyo Safiirka Soomaaliya ee Pakistan, Danjire Sheekh Nuur Maxamed Xasan.
Sidoo kale, wafdiga safarka ku weheliya Wasiirka waxaa ka mid ah Guddoomiyaha Guddiga Madaxbannaan ee Doorashooyinka Qaranka, Mudane Cabdikariin Axmed Xasan,Maareeyaha Hay’adda Aqoonsiga Qaranka iyo Diiwaangelinta (NIRA), Mudane Cabdiwali Timacadde; Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin,iyo Taliye Ku-xigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Sareeye Guuto Cismaan Cabdullaahi Kaniif.
Safarkan ayaa qeyb ka ah dadaallada Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ku xoojinayso xiriirka caalamiga ah iyo is-weydaarsiga khibradaha muhiimka u ah horumarinta hay’adaha dowliga ah ee dalka.