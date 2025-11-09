RADIO MUQDISHO:-Guddiga Arrimaha Gudaha, Dib-u-Heshiisiinta, Arrimaha Federaalka iyo Xiriirka Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta xafiiskooda ugu yeeray masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Gudaha, oo uu hoggaaminayay Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda, Mudane Cabdikariin Xasan Ashkir, iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda.
Kulanka oo ay guddoomisay Guddoomiyaha Guddiga, Sanatar Deeqa Xasan Xuseen, ayaa diiradda lagu saaray arrimaha la xiriira Sharciga Dad-Dhigista iyo Tirikoobka Xaaladaha Madaniga ah, masuuliyiinta Wasaaradda ayaana laga codsaday inay bixiyaan faah faahin iyo fasiraad dheeraad ah oo ku saabsan qodobada sharcigaas, iyo sidoo kale inay ka jawaabaan su’aalo iyo talooyin ay xubnaha Guddiga ka keeneen sharciga Dad-Dhigista.
Inta lagu guda jiray kulanka, Wasiir Ku-Xigeenka iyo wafdigiisa ayaa si mid mid ah uga jawaabay dhammaan su’aalihii iyo faahfaahinta dheeraadka ah ee ay xubnaha Guddigu uga baahdeen sharciga Dad-Dhigista iyo Tirikoobka Xaaladaha Madaniga ah.