RADIO MUQDISHO(BARAAWE):-Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage, ayaa maanta gaaray degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose, halkaas oo uu xarigga ka jaray dhismaha cusub ee xarunta Taliska Guutada 4aad, qeybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Munaasabadda xarig-ka-jarista ayaa waxaa ka qayb galay saraakiil sare oo ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka, maamulka gobolka Shabeellada Hoose, iyo mas’uuliyiin kale oo heer gobol iyo heer degmo ah.
Taliyaha ayaa sheegay in dhismahan cusub uu ka mid yahay dadaallada lagu xoojinayo awoodda iyo kaabeyaasha Ciidanka Xoogga Dalka, si ay u gutaan waajibaadkooda difaaca iyo sugidda amniga guud ee dalka.
Sidoo kale, Sarreeye Gaas Odawaa Yuusuf Raage ayaa ku ammaanay ciidamada howlgalka ku sugan Shabeellada Hoose dadaalkooda joogtada ah ee ay ku sugan yihiin amniga iyo la dagaallanka kooxaha argagixisada ah.
Dhanka kale, mas’uuliyiinta degmada Baraawe ayaa soo dhaweeyay tallaabadan, iyagoo tilmaamay in xaruntan cusub ay sare u qaadi doonto isku-duwidda howlaha ciidamada iyo amniga guud ee magaalada.