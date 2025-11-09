Wasiirka Beeraha XFS ayaa Magaalada Nairobi ka daah-furay Bandhigga Ganacsiga 25-aad ee Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika (EAC) oo maanta ay ahayd maalin u gaar ah Soomaaliya.
Bandhigga Ganacsiga 25-aad ee Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika (EAC) ee loogu talagalay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe oo markii ugu horeysay ay ka qeybgaleen ganacsato Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay u gaar ahayd bulshada Soomaaliyeed, kaasi oo ay ka qeybgaleen Wasiirka Beeraha XFS, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka JFS, Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya, Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, mas’uuliyiin ka socday Urur Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika, hay’adaha UNIDO iyo Cowater, diblomaasiyiin, ganacsato iyo marti sharaf kale oo madasha lagu casuumay.
Ganacsatada Soomaaliyeed, oo isugu jiray kuwa yaryar iyo dhexe, kana socday 28 shirkadood oo dalkeenna ah isla markaana caan ku ah hal-abuurka ganacsiga ayaa madasha ku soo bandhigay badeecooyin kala duwan, hido iyo dhaqanka dalka.
Mas’uuliyiinta ayaa kormeer indho indheen ah ku maray goobaha lagu soo bandhigayay badeecooyinka kala duwan, kuwaasi oo warbixino ka dhageystay ganacsatada.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Ibraahim Axmed Cismaan ayaa tilmaamay in la gaaray talaabo guul u ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed.
Safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Danjire Jabriil Ibraahim Cabdulle iyo mas’uuliyiin kale oo madasha ka hadlay waxa ay si wadajir ah u xuseen doorka ganacsatada Soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta ganacsiga iyo abuuridda fursado maalgashi.
Safirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Mss Frensesko Demori ayaa iftiimisay in ganacsatada Soomaaliyeed ay kaalin firfircoon ka qaateen bandhigan.
Wasiirka Beeraha iyo Waraabka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo si rasmi ah u daah-furay bandhigga maanta oo ay Soomaalida u gaarka ahayd ayaa ku bogaadiyey ganacsatada inay joogteeyaan soo bandhigidda badeecooyinka iyo agabyada kale ee quruxda badan ee dalkeena laga dhoofiyo.
Bandhigan oo soo bilowday 7dii bishan isla markaana soconaya ilaa iyo 16ka ayaa waxaa 11ka bishan si rasmi ah u furi doono Madaxweynaha Dalka Kenya William Samoei Ruto.