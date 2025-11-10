Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Soomaaliya Mudane Mustafa Duhulow ayaa soo xiray wajiga labaad ee tababarka Nidaamka PISCES (Personnel Identification Secure Comparison and Evaluation System) oo lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Tababarkan oo socday muddo dhowr maalmood ah ayaa lagu kobcinayay aqoonta iyo xirfadda saraakiisha HSJ ee ku aadan adeegsiga nidaamka casriga ah ee PISCES, kaas oo muhiim u ah ilaalinta amniga xuduudaha iyo horumarinta adeegyada socdaalka.
Munaasabadda xiritaanka ayaa lagu guddoonsiiyay shahaadooyin ka qeybgalayaasha, waxaana Agaasimaha Guud uu bogaadiyay dadaalka iyo ka go’naanshaha saraakiisha HSJ ee horumarinta xirfadooda shaqo iyo ilaalinta amniga xuduudaha.
Mudane Mustafa Duhulow ayaa sidoo kale xusay in tababarkan uu qeyb ka yahay qorshaha lagu casriyeynayo nidaamka socdaalka iyo isku xirka xarumaha muhiimka ah ee xuduudaha dalka, isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay tababarada joogtada ah ee lagu horumarinayo shaqaalaha.