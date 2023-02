Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Uganda Danjire Cali Maxamed Maxamuud oo wehliyo Uqaybsanaha Dhaqanka iyo Waxbarashada Mudane Liibaan Xuseen Deeroow ayaa ka qeyb galay Munaasabad ballaaran oo lagu Caleemo saarayay Gudoomiye xigeenka cusub, Jaamacadda Caalamiga Bariga Afrika ee Uganda [IUEA] – Ambassador Dr. Amina Mohamed.

Munaasabadda lagu Caleemo Saarayay Guddoomiyaha xigeenka cusub ee Jaamacadda Caalamiga Bariga Afrika, Amb Dr Amina Mohamed waxaa kasoo qeyb galey Safaaradaha Ardadooda Jaamacadda ku badanyihiin sida Kenya, Eritrea, Sudan, Nigeria iyo Somalia, Guddoomiyaasha Jaamacadaha kala duwan ee ku yaala Uganda iyo marti sharaf kale.

Guddoomiyaha cusub ee Jaamacadda Amb. Dr Amina Mohamed ayaa horay xilal ka duwan ka soo qabtay gobalka, iyadoona dowladda kenya mar ka noqotay Wasiirkii Waxbashada Dolwadda Kenya.

Dhanka kale Danjiraha JFS Mudane Cali Maxamed Maxamuud (Cali Cagabaruur) oo wehliyo Liibaan Deerow ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Jaamacadda caalamiga Bariga Afrika.

Kulanka danjiraha iyo ardayda oo ahaa is xogwaraysi, su’aalo ay Ardayda weydinayeen danjiraha, sidoo kalena warbixin ka siiyeen caqabadaha Ardayda ka heysta Jaamacadda iyo guud ahaan dalkan Uganda.

Ugu dambeyntii Danjire Cali Maxamed Maxamuud ayaa ardayda u sheegay in diyaar u yihiin in caqabadaha haysta ardayda wax laga qabanaayo , Sidoo kalena ka Safaarad ahaan diyaar u yihiin waxii sharci ah ee ardayda xaq u leeyihiin sida shahaadooyinka sax in safaaardau sida ugu dhaqsiyaha badan ugu tasdiiqayso, arinka daganaasha iyo waxii la mid ah ay dowladda Uganda kala hadlayaan, waxii sharcidarro ahna sida shahaadooyinka been abuurka ah aya ka fogaadaam si aysan dhibaayo ula kulmin.

Gabgabadii safiirka iyo ardayda ayaa ku balamay in la qabto kulan weyn oo guud ahaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Dalkan Uganda ka soo qeyb galayaan, si cidii su’aalo qabto looga jawaabo, iska warqabka ardayda iyo safaaraddana joogto u noqoto.