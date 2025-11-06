Guddoomiyaha Golaha Dhallinyarada Qaranka Soomaaliyeed, Mudane Maxamed Cali Siyaad, ayaa ku sugan dalka Jabuuti, halkaas oo uu uga qeyb-galayo shir heer qaaradeed ah oo ay isugu yimaadeen hoggaamiyeyaasha dhallinyarada Afrika.
Shirkan oo ay soo qabanqaabisay Midowga Afrika (African Union), ayaa diiradda lagu saarayaa doorka dhallinyarada ee horumarinta qaaradda, kobcinta hoggaaminta dhallinyarada, iyo ka qaybqaadashada geeddi-socodka nabadda, xasilloonida, iyo horumarka Afrika.
Ka qeybgalka Guddoomiyaha Golaha Dhallinyarada Qaranka ayaa muujinaya sida ay Soomaaliya uga go’an tahay in dhallinyaradeedu ay door muuqda ka qaataan masraxa siyaasadda, horumarka iyo nabadda qaaradda Afrika.