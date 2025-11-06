Ergeyga gaarka ah ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan xasilinta iyo ilaalinta arrimaha rayidka, Xildhibaan Cumar Xaashi, ayaa maanta kulan miro-dhal ah la yeeshay Danjire El-Hadji Ibrahima Diene, wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika, ahna Madaxa AUSSOM (African Union Support to Somalia).
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xaaladda xasilinta ee deegaannada dhowaan laga xoreeyay kooxaha argagixisada, iyo horumarka laga gaaray Qorshaha Qaranka ee Ilaalinta Bedqabka Rayidka, kaas oo maraya heer gebogebo ah. Labada dhinac ayaa si qoto dheer uga dooday sidii loo dardargelin lahaa howlaha nabadeynta iyo ilaalinta dadka rayidka ah, gaar ahaan meelaha laga saaray Al-Shabaab.
Sidoo kale, waxay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo AUSSOM, si loo gaaro nabad waarta, amni joogto ah, iyo horumar muuqda oo ka dhaca deegaannada la xoreeyay.
Danjire Diene ayaa dhankiisa caddeeyay in AUSSOM ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dadaallada xasilinta, ilaalinta shacabka iyo dib u dhiska, isaga oo xusay muhiimadda ay leedahay wada-shaqeyn joogto ah oo u dhaxeysa hay’adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.