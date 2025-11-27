Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe), ayaa shir guddoomiyey kulanka 9-aad ee Guddiga Joogtada, kaas oo ka dhacay xarunta Villa Hargeysa.
Guddoomiyaha ayaa furitaanka kulanka ku bogaadiyey guddiyada Golaha Shacabka dadaalladooda ku aaddan diyaariyeynta shuruucda iyo kulamada la xisaabtanka ah ee lala yeesho wasaaradaha iyo hay’adaha dowladda.
Sidoo kale, Guddoomiye Sheekh Aadan Madoobe wuxuu warbixin ka siiyey Guddiga Joogtada shirkii Guddoomiyeyaasha Baarlamaanada Urur-Goboleedka Bulshada Bariga Afrika ee ka dhacay magaalada Kampala, Uganda, halkaas oo lagu doortay inuu noqdo Guddoomiyaha Golaha Guddoomiyaasha Baarlamaanada Ururkaasi. Waxaa sidoo kale lagu go’aamiyey in Soomaaliya martigeliso shir sanadeedka bartamaha 2026.
Ugu dambeyn, xubnaha Guddiga Joogtada ayaa guddi kasta ka dhageystay warbixinno la xiriira shuruucda horyaalla, waxaana lagu sameeyay ajendeyn iyo jadwaleyn rasmi ah kulamada Golaha ee toddobaadka soo socda.
Guddoomiyuhu wuxuu ugu dambeyn ku dardaarmay guddiyada in ay dardargeliyaan shaqada sharci dejinta si waajibaadka Golaha Shacabku u noqdo mid si buuxda u shaqeeya.