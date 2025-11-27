Shirweynaha 3-aad ee Culimada Soomaaliyeed oo ka socda magaalada Muqdisho ayaa galay maalintiisa afaraad, iyadoo maanta lagu soo bandhigay dood cilmiyeedyo muhiim ah oo diiradda lagu saarayo mowduucyada la xiriira dowlad-wanaagga, la-dagaallanka fikradaha xagjirka ah, iyo saameynta taban ee dagaallada qabaa’ilka ku leeyihiin midnimada bulshada iyo amniga dalka.
Kulanka maanta waxaa goobjoog ka ah Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali, iyo sidoo kale qaar ka mid ah Wasiirrada dowlad-goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Federaalka, xildhibaanno, aqoonyahanno iyo culumo ka kala yimid dalka iyo dibadda.
Doodaha cilmiyeedka ayaa ujeedkoodu yahay sidii loo xoojin lahaa wadajirka bulshada Soomaaliyeed loona horumarin lahaa doorka culimada ee ku aaddan wacyigelinta, ka hortagga xagjirnimada, iyo dhiirrigelinta nabadda. Waxaa sidoo kale xoogga la saarayaa kaalinta diinta Islaamka ay ku leedahay nabadeynta iyo garsoorka caddaaladda ku dhisan.
Shirweynahan ayaa noqonaya mid gogol xaar u ah isu-duwidda dadaallada culimada Soomaaliyeed ee ku aaddan ka qeyb qaadashada nabadeynta iyo horumarinta dalka.