War-saxaafadeedka.
Muqdisho, 27 Nofeembar 2025 Ciidanka Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) ayaa gacanta ku dhigay shabakad Khawaarij ah oo ka kooban 11 dhagar-qabe, kuwaas oo ku howlanaa falal argagixiso isla markaana ku dhuumaaleysanayay Muqdisho iyo deegaano ka tirsan gobollada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe.
Dhagar-qabeyaashan ayaa Khawaarijtu u soo diyaarisay in ay fuliyaan shirqoollo argagixiso, falal basaasnimo, iyo in ay isku dhex qariyaan shacabka. Hase yeeshee, Sirdoonka Qaranka oo hayay xogtooda dhammeystiran ayaa mid mid u soo qabtay, iyadoo qaar ay gacanta kula jireen falal argagixiso xilligii la qabtay.
Xubnahan Khawaarijta ah waxaa loo gudbin doonaa hay’adaha ku shaqada leh si loo marsiiyo sharciga.
Fadlan Muwaadin Wixii khatar amni ah ama xog la xiriirta Khawaarijta Al-Shabaab/Daacish, la wadaag NISA adigoo wacaya.
199 / 0770747474 / 0620545454.