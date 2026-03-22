RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa kulan la qaatay odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka Koonfur Galbeed, waxaana kulanka looga hadlay xaaladda ka taagan deegaanada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Odayaasha dhaqanka ayaa Guddoomiyaha Golaha Shacabka la wadaagay xaaladaha deegaanada maamulka Koonfur Galbeed iyo sida ay muhiim u tahay in xal waara laga gaaro xaaladaha ka taagan deegaanadaasi.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo ugu horreyn odayaasha uga mahadceliyey kaalintooda ku aadan horumarka deeganadaasi, ayaa kula dardaarmay in ay sii dardargeliyaan kaalintooda adkeynta dowladnimada iyo horumarinta deegaanada Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed.
Kulanka waxaa sidoo kale ka qeyb galay wasiirka wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) iyo sidoo kale Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.