RADIO MUQDISHO(Mozumbique):-Xiddigaha Xulka Qaranka Soomaaliya ee kubadda Cagta ayaa ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee Aaden Cadde International Airport, iyagoo ka degay caasimadda Dalka Mozambique ee Maputo.
Safarka Xulka ayaa qeyb ka ah diyaar garowga kulanka muhiimka ah ee ay la ciyaari doonaan dhigooda Mauritius, kaas oo ka tirsan kulamada Hordhaca ah ee isreeb-reebka tartanka AFCON 2027, Ciyaartan oo la qorsheeyay inay dhacdo 27-ka bishan, ayaa ah mid muhiim u ah rajada Xulka Soomaaliya ee u soo bixista tartanka Qaramada Afrika, iyadoo ciyaartoydu ay muujiyeen diyaar garow wanaagsan iyo kalsooni sare ka hor safarkooda.
Xidigaha Ocean Stars ee maanta safray oo ah kuwa laga soo xulay gudaha Dalka ayaa la midoobi doona ciyaartoy ka imaan doonta Dibadda, kuwaas oo uu waajibaadka xulka ugu yeeray tababare Yuusuf Cali Nuur Yuu Cali.