RADIO MUQDISHO:-Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sweden, Cabdikarin Axmed Maxamed, ayaa toddobaadkan waraaqihiisa aqoonsiga u gudbiyay Madaxweynaha Finland, Alexander Stubb. Tallaabadan muhiimka ah waxaa si diirran u soo dhaweeyay bulshada Soomaaliyeed ee dalkaasi Finland, maadaama la filayo inay fududeyn doonto helitaanka adeegyada kala duwan ee safaaradda ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Imaanshaha safiirka Soomaaliya ee Finland waxay muujinaysaa bilow cusub oo u furmaya bulshada Soomaaliyeed, iyadoo sahleysa xiriirka iyo wada shaqeynta safaaradda, isla markaana meesha ka saaraysa caqabado badan oo horay u haystay muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Munaasabad kooban oo ka dhacaday madaxtooyada dalka Finland ayuu Madaxweyne Stubb si rasmi ah u aqbalay waraaqaha aqoonsiga safiirka, taasoo noqoneysa markii ugu horreysay ee Soomaaliya safiir u magacowdo Finland.
Dhanka kale, Ururka Midnimada Bulshada Soomaaliyeed ayaa qabtay kulan soo dhaweyn ah oo loogu sameeyay safiirka xarunta Somaliliitto, halkaas oo Safiir Cabdikarin uu kula hadlay hoggaamiyeyaasha bulshada, oo ay ka mid ahaayeen odayaasha dhaqanka, dhalinyarada, aqoonyahannada, iyo qaar ka mid ah xubnaha goleyaasha deegaanka ee Helsinki iyo Vanta.