Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa caawa Hoyga murtida iyo madadaalada Qaranka (National Theatre) uga qeyb galay Bandhiga waxqabadka Xukuumadda DanQaran.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre ayaa sharraxaad ka bixiyay Waxqadka lixda bilood ay xukuumadu qabatay, isagoo xusay in Golaha Shacabka kaalin weyn ka qaatay ansixinta Shuruuc muhiim u ah Shaqada Xukuumadda.

Guddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS oo munaasabadda Bandhiga waxqabadka Xukuumadda hadal ka jeediyay ayaa uga mahadnaqay in Xukuumaddu ay Bulshada Soomaaliyeed u sheegaan waxqadkoodi su’aalooyin laga weeydiiyo isla-markaana loo baahan yahay in dadaal dheer lagu bixiyo Amniga dalka, la dagaallanka kooxda Khawaariijta Al-Shabaab, waxaana uu Culima’udiinka Soomaaliyeed ku booriyay in dadka lagu baraarujiyo la shaqeynta Dowladda si loo ilaaliyo hantida shacabka Soomaaliyeed, Guddoomiyaha ayaa xusay in dadaal ay ugu jiraan in dadka indhaha u ah Bulshada ay ku casuumi doonaan ka talagelinta sharciyada.