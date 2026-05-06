Guddoomiyaha Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka Soomaaliyeed, Dr. Maryam Qaasim, ayaa maanta kulan gaar ah la yeelatay Danjiraha Dowladda Qatar u fadhiya Soomaaliya, Danjire Dr. Cabdullaahi bin Saalim Al-Nucaymi, iyaga oo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga dhinacyada xuquuqda aadanaha iyo horumarinta hay’adaha.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo adkayn lahaa wada-shaqeynta u dhexeysa Guddiga Madaxa-bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka iyo Guddiga Qaranka Xuquuqda Aadanaha ee Dowladda Qatar, gaar ahaan dhinacyada is-dhaafsiga khibradaha farsamo, dhisidda awoodaha, maamulka hay’adaha xuquuqul insaanka, warbixinnada xuquuqda aadanaha, kormeerka goobaha lagu hayo maxaabiista iyo horumarinta xirfadaha shaqo.
Dr. Maryam Qaasim ayaa uga mahadcelisay Dowladda Qatar taageerada joogtada ah ee ay siiso Soomaaliya oo ay ku jirto kaalinteedii wax-ku-oolka ah ee Golaha Xuquuqda Aadanaha ee Qaramada Midoobay iyo taageeradii qaraarka Golaha ee tirsigiisu yahay A/HRC/60/L.14.
Labada dhinac ayaa isla qaatay muhiimadda ay leeyihiin iskaashi, iyo wadashaqeynta xooggan oo ka dhexeysa hay’adaha qaran ee xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya iyo Qatar, si loo horumariyo loona ilaaliyo xuquuqda aadanaha, iyadoo loo marayo heerarka caalamiga ah iyo Mabaadi’da Paris.