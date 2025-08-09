Gudoomiyaha Hay’adda Maaraynta Masiibooyinka Soomaaliyeed mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa xarunta dhexe ee SoDMA ku soo dhaweeyay Madaxa Hay’adda Läkarmissionen International (LM International) Marwo Josephine Sundqvist iyo wafdi ay hogaaminayso, hay’addan ayaa saldigeedu yahay maagaaladada Stockholm, Swedenkana kana shaqaysa arimaha gargaarka iyo horumarinta caalamiga ah.
Ugu horayn, Hay’adda SoDMA ayaa warbixin kooban siisay wafdiga hay’adda LM International qorashayaashan oo taabanaya sooyaalka SoDMA iyo mashaariicda hortabinta u leh ee ku xusan qorshayaasha qaran iyo kuwa SoDMA gaar u leedahay.
Dhankooda, wafdiga LM international ayaa warbixin taabanaysa Hay’adda iyo shaqada ay ka qabato dunida gaarahaan qaaradan Afrika siisay madaxda SoDMA. Warbixintan ayaa taabaneysay maashaaric horumarineed iyo kuwo gargaar ay LM international ay fuliso xiligan.
Ugu danbeen labada hay’adood ayaaa ku heshiiyay in laka saxiixdo heshiis is-afgarad ah (MoU) oo ay ku caddahay arrimaha ay ka wada shaqaynkaraan labada hay’adood.