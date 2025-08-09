Iyadoo la fulinaayo amarka ka soo baxay Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed S/Guuto Asad Cismaan Cabdullaahi, ayaa hoggaanka Xiriirka Bulshada ee Ciidanka Booliiska, wuxuu bandhig ku saabsan wada shaqeynta Bulshada iyo Booliiska ka sameeyey degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir.
Bandhigaan oo ay kasoo qeybgaleen masuuliyiin ka socdey maamulka Gobolka Banaadir, kan degmada iyo Saraakiil ka socotay Ciidanka Booliska, ayaa muhiimadiisu ahaa adkeynta wadashaqeynta ka dhexeysa bulshada iyo Booliiska, iyo sidoo kale isdhaafsiga xogaha muhiimka ah ee dhanka ammaanka caasimada.
Taliyaha ayaa ku boorriyay bulshada in ay Ciidanka gacan ku siiyaan sugida amniga caasimada iyo in wixii ay dhibaato u arkaan kusoo wargeliyaan Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed, si ay uga qaadaan tallaabo degdeg ah.