Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, oo shir jaraa’id qabtay ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalka ka socda gobolka Shabeellaha Hoose, waxa uuna warbaahinta la wadaagay tirada Khawaarijta looga dilay Bariire iyo maleeshiyaad ka tirsan Khawaarijta oo nolosha lagu qabtay.
Wasiirka ayaa sheegay in ku dhawaad 120 Khawaarij ah lagu dilay hawlgalkii Bariire, iyadoo cadowga halkaas looga furtay hub iyo saanad ciidan, kadib markii maleeshiyaadkii kala firxaday ay hubkoodii ka kala carareen.
Wasiirka Gaashaandhigga ayaa sidoo kale sheegay, in uruurinta hubka ay barbar socoto asturidda meydadka Khawaarijta oo daadsan gudaha magaalada.
Wasiir Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay, in Bariire ay tahay magaalo istaraatiiji ah, haddana ay dib usoo gashay gacanta dowladda Soomaaliya. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu carrabka ku adkeeyay in aysan istaagi doonin,hawlgallada ka dhanka ah kooxaha Khawaarijta, inta guud ahaan laga sifaynayo meelaha ay kaga sugan yihiin dalka.
Magaalada Bariire ayaa waxaa wali ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan, kaas oo lagu sii adkaynayo ammaanka magaaladan.