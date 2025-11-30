RADIO MUQDISHO:-Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, ayaa xarunta SoDMA ku qaabilay wafdi sare oo ka socday hay’adda Plan International, kaas oo ay hoggaaminaysay Agaasimaha Gobolka Hoosaadka Bariga Dhexe, Bariga Afrika iyo Koonfurta Afrika Marwo Angela Muriithi.
Shir ay yeesheen labada dhinac ayaa looga hadlay saadaasha abaarta soo foolka leh, xoojinta iskaashiga labada hay’adood, iyo kor u qaadista nidaamyada digniinaha hore iyo jawaabaha degdegga ah ee heerka bulshada.
Sidoo kale labada dhinac ayaa isku raacay in la dardargeliyo diyaargarowga, la xoojiyo is-weydaarsiga xogta iyo faafinta digniinaha hore, isla markaana la diyaariyo soo-jeedimo lagu ballaarinayo iskaashiga, si uu ula jaanqaado mudnaanta qaranka ee maareynta musiibooyinka.
Dhinaca kale masuuliyintaan ayaa adkeeyay xiriirka istaraatiijiga ah ee labada hay’adood si wax looga qabto xaaladaha degdegga ah, islamarkaana loo abuuro fursado wadajir ah.