RADIO MUQDISHO:- Wasiirka Kalluumaysiga iyo Dhaqaalaha Buluugga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Xasan Aadan, ayaa si rasmi ah uga daah-furay magaalada Muqdisho nidaamka Maareynta Macluumaadka Kalluumaysiga (FIMS).
Mashruuca cusub ee FIMS oo lagu ururinayo xogta kalluumaysiga wuxuu noqonayaa tallaabo muhiim ah, oo lagu xoojinayo maamulka xogta kalluumaysiga, taas oo suuragal ka dhigaysa in la helo tiro-koob sax ah oo nidaamsan.
Nidaamkani wuxuu gacan ka geysan doonaa go’aanno ku dhisan caddayn, iyo horumarinta siyaasado ku saleysan cilmi-baaris oo lagu hormarinayo waaxda kalluumaysiga Soomaaliya.