Guddoomiyaha Hay’adda Maareynta Musiibooyinka Qaranka (SoDMA), Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Dowladda Masar u qaabilsan Arrimaha Afrika, Danjire Maxamed Kariim Fu’aad oo uu wehliyo Safiirka Jamhuuriyadda Masar ee Soomaaliya, Danjire Maxamed Saalax.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan dhinacyada gargaarka bani’aadannimada, maareynta musiibooyinka, iyo horumarinta awoodaha hay’adaha ka shaqeeya samatabbixinta iyo gurmadka degdegga ah.
Guddoomiyaha Hay’adda SoDMA, Mudane Maxamuud Macallin Cabdulle, ayaa wafdiga Masar warbixin ka siiyay xaaladda bani’aadannimo ee dalka, caqabadaha jira iyo dadaallada socda ee wax looga qabanayo xaaladahaas, sidoo kale, waxa uu uga mahadceliyay dowladda iyo shacabka Masar taageerada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed.