Wasiiro ka tirsan XFS, Xildhibaano ka tirsan labada Aqal ee BJFS, Taliyaha Ciidanka Asluubta iyo masuuliyiin kale ayaa xay Muqdisho uga qeybgalay Munaasabadda Bandhigga Horumarka iyo Xoojinta Wada-shaqeynta Bahda Cadaaladda Soomaaliyeed.
Wasiirka Cadaaldda Iyo Arrimaha Dastuurka XFS Mudane Xasan Macalin ayaa waqti badan iyo dadaal ku bixiyay wada shaqeynta Hey’adaha Cadaaladda iyo horumarintooda, ayada oo sido kale munaasabadda lagu soo bandhigay decumentry ka hadlaya horumarka Bahda Cadaaladda Soomaaliya ay sameeyeen.