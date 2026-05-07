Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa magaalada Geneva ee dalka Switzerland kulan mira dhal ah kula qaadatay Danjiraha Xuquuqul Insaanka Dowladda Ingiriiska Eleanvor Sanders, kulankan oo ku saabsanaa xoojinta wada shaqeynta dowladaha Soomaaliya iyo Ingiriiska iyo sidii loosii kordhin lahaa hormarrada ay Soomaaliya ka sameyneyso Xuquuqul Insaanka.
Danjiraha Xuquuqul Insaanka Dowladda Ingiriiska Eleanvor Sanders oo ah Qalin hayaha Xuquuqul Insaanka ayaa ugu horeyn ku bogaadisay guullaha isdaba joogga ah ee ay Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka Soomaaliya ka gaartay Hormarinta Xuquuqul Insaanka dalkeeda waxa ay si gaar ah u bogaadisay ku guuleeysiga dhismaha Guddiga Madaxa bannaan ee Xuquuqul Insaanka Qaranka iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee shalay ay magaalada Geneva ku kala saxiixdeen Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul insaanka Soomaaliya iyo Xafiiska Sare ee Xuquuqul Insaanka QM (OHCHR).
Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi oo kulanka ka hadashay ayaa uga mahad celisay Dowladda Ingiriiska taageerrada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed , sidoo kale wada shaqeynta dhaw ay la leeyihiin Wasaaradda Qoyska iyo Hormarinta Xuquuqul Insaanka XFS.