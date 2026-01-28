Horjooge Cabdiraxmaan Talxo Shuuke, oo ka tirsanaa maleeshiyaadka Khawaarijta, ayaa maanta isku dhiibay Ciidamada Daraawiishta Galmudug, gaar ahaan ururka Galayr ee ilaalada Madaxtooyada Galmudug, kuwaas oo maalmahan waday howlgallo ka dhan ah Khawaarijta.
Isdhiibidda horjoogahan ayaa ka dhacday aagga deegaannada Labadulle iyo Ceelahelay, halkaas oo ay ciidamada Daraawiishtu ka wadeen howlgallo amni oo lagu baacsanayo maleeshiyaadka Khawaarijta.
Horjooge Cabdiraxmaan ayaa sheegay inuu ahaa horjoogihii maleeshiyaadka ay Khawaarijtu ugu yeeraan Jabhadda ee gobolka Galgaduud, isla markaana uu ka yimid dhanka Ceelgaras, isagoo watay qori iyo boosh.
Sidoo kale, horjoogahan ayaa saraakiisha Ciidamada uu isku soo dhiibay u sheegay in maleeshiyaadka Khawaarijta ay haatan ku sugan yihiin xaalad kala firxad iyo jahawareer ah, kadib markii ay ku jabeen howlgallada ballaaran ee ay Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed ka wadaan deegaanno badan oo dalka ka mid ah, kuwaas oo ay barbar socdaan duqeymo culus oo cirka iyo dhulka ah.