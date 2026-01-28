Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Mudane Xamse Aadan, ayaa sheegay in Soomaaliya ay hoggaaminayso dadaallada Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si xal waara loogu helo qalalaasaha ka taagan Bariga Dhexe.
Hadalkan ayaa muujinaya doorka sii kordhaya ee Soomaaliya ku leedahay masraxa diblomaasiyadda caalamiga ah, gaar ahaan xilligan ay xubin ka tahay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Hoggaaminta Soomaaliya ee dadaalladan waxay ka tarjumaysaa kalsoonida ay beesha caalamku ku qabto mowqifka iyo aragtida dowladda Soomaaliya ee ku saleysan nabadda, wada-hadalka, iyo xallinta khilaafaadka si siyaasadeed.
Soomaaliya, oo leh waayo-aragnimo dheer oo la xiriirta ka soo kabashada colaado iyo qalalaase, ayaa Golaha Ammaanka la wadaagaysa casharro muhiim ah oo ku saabsan dib-u-heshiisiinta, ilaalinta rayidka, iyo muhiimadda ay leedahay in xalalka lagu saleeyo wada-hadal iyo is-afgarad. Tani waxay siinaysaa Soomaaliya fursad ay codkeeda ugu muujiso mowqif dhexdhexaad ah oo ku saleysan sharciga caalamiga ah iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Aragti ahaan, doorka hoggaamineed ee Soomaaliya ee arrintan wuxuu sare u qaadi karaa sumcadda dalka ee caalamka, wuxuuna xoojin karaa xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay dalalka Bariga Dhexe iyo kuwa kale ee xubnaha ka ah Golaha Ammaanka. Sidoo kale, waxa uu fursad u yahay in Soomaaliya ay door muuqda ka qaadato dadaallada nabadeynta caalamka, iyadoo muujinaysa inay ka gudubtay marxaladdii ku koobnayd arrimaha gudaha oo keliya.
Gebogebadii, hadalka Xoghayaha Joogtada ah ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda wuxuu astaan u yahay isbeddel istaraatiiji ah oo ku aaddan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, taas oo ku wajahan kaalin firfircoon, masuuliyad leh, kana tarjumaysa danaha qaranka iyo nabadda caalamiga ah.