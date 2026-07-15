Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) ayaa maanta daahfurtay Xarunta Garaad Gacmeedka Ummadda(SNAIC), oo ah xarun loogu talagalay horumarinta cilmi-baarista, waxbarashada, hal-abuurka iyo dhisidda awoodda aqooneed ee Garaad Gacmeedka.
Munaasabadda daahfurka waxaa ka soo qayb galay mas’uuliyiin ka socday qaar kamid ah hay’adaha dowladda, jaamacadaha dalka, bahda tacliinta sare, khubaro dhanka teknoolojiyadda iyo Garaad Gacmeedka ah, iyo daneeyayaal kale.
Xaruntu waxay noqon doontaa xarunta hormuudka u ah Jaamacadda ee horumarinta Garaad Gacmeedka, iyadoo taageeraysa horumarinta xalal maxalli ah oo ka qayb qaadanaya horumarka qaranka iyo isbeddelka dhijitaalka ah.
Xaruntu waxay diiradda saari doontaa horumarinta cilmi-baarista, kobcinta tayada khubarada Soomaaliyeed, taageeridda hal-abuurka, ka qayb qaadashada dejinta siyaasadaha iyo hannaanka maamul ee Garaad Gacmeedka, iyo xoojinta iskaashiyada kor u qaadaya horumarinta mas’uuliyadda leh ee Garaad Gacmeedka.
Sidoo kale hawlaheedu waxay dabooli doonaan dhinacyada muhiimka ah ee cilmi-baarista, oo ay ka mid yihiin isbarid mashiinnada, habaynta afafka (luuqadaha) dabiiciga ah, cilmiga xogta, Aragga Kombiyuutarka, robotiyada, iyo anshaxa Garaad Gacmeedka, iyadoo kor u qaadaysa adeegsiga teknoolojiyaddan ee waxbarashada, caafimaadka, beeraha, maamulka iyo koboca dhaqaalaha.
Xaruntu waxay sidoo kale bixin doontaa barnaamijyo tacliimeed, tababbarro xirfadeed, hindiseyaal cilmi-baaris iyo hawlo hal-abuur oo loogu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo xirfadaha ardayda, cilmi-baarayaasha iyo xirfadlayaasha si ay uga faa’iidaystaan Garaad Gacmeedka, ugana qayb qaataan horumarka Qaranka.