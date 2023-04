Kooxda khawaarijta oo mudda dheer dhibaata ku hayay shacabka Soomaaaliyeed ayaa hadda wajahayo bur bur iyo quus kadib markii ay kaladi waayeen geesiyaasha xoogga dalka iyo shacabka soomaaliyeed oo soo afjaray waayihii amar kutaagleynta iyo ka been sheegida diinta islaamka.

Khawaarijta ayaa hadda ku jiraa maalmahoodii ugu xumaa kadib markii ay ku jabeen dagaalka ay dowladda garwadeenka katahy,waxana khilaaf xoogga uu soo kala dhaxgalay horjoogayaasha ugu sar-sareeysa khawaarijta iyo maleeshiyaadkood oo isku khilaafay aan is dhiibnno iyo Maya waan dagaalameyna,iyadoo khawaarijta qaar ay hubkooda ay ku wareejiyen beelaha ay ka soo jedaa si loo bad-baadiyo.

Warar ay warbaahinta Qaranka heshay ayaa sheegaya in horjoogayaasha khawaarijta ay dadka kula hadleen degaanno katirsan gobolada Gado,Bakool iyo Galgaduud oo ay si quus ay ula hadleen kadib jab xooggan oo ka soo gaaray howlgallada ka socda dalka.

Horjoogayaasha khawaarijta ayaa dadka ay la kulmeen u sheegay in loo baahanyahay in ay hubka qaataan islmarkaana ay dhaqankooda guracan sii wadaan hadii lagu jabiyo dagaalada socda oo laga qabsado degaanada ay hada joogaan.

Horjooge Kabo kutukada oo khawaarijtu u soo xil saartay marka shebellaha Dhexe oo laga saaray gacanta gobolkaasi Aya isna billaabay in uu qey qeeyb u raadiyo beelaha daga shebeellaha Dhexe kuwaas oo dadkooda in kabadan 10-sano gumaad dhacadooyin xanuun badan ku reebay ku hayay,balsa geesiyaasha xoogga dalka ay ka dulqadeen shacabka.

Qaar kamid ah waxgaradka beelaha oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in khawaarijta wax aan xabbad ahayn aysan ka dhaxeeyn islamarkana aysan macquul ahayn markale khawaarijta ay dhibateeyaan shacabkooda.

Khuburo dhanka aminga ayaa tilmaamay in marka la fiiriyo jabka khawaarijta howlgalka koobaad iyo kan labaad iyo falcelinta horjoogayasha khawaarijta ay ka dhigantahy in hayaa wadadii ay ku baxsan lahayeen khawaarijta madamaa aysan is hortaagi karin awooda geesiyaasha xoogga dalka iyo kuwa degaanka oo guul waweyn ka soo hooyay howlgalka socda.