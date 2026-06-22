Maareeyaha Guud ee Hay’adda Dhowrista Xogta Dadweynaha, Mudane Mohamed Nur Olow, ayaa ka qayb galay kulanka labaad ee Guddiga Fulinta ee Islamic Network for Personal Data Protection Authorities (INPDPA), iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka xubnaha ka ah guddiga fulinta ee ururka.
Kulankan oo lagu qabtay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ayaa diiradda lagu saaray hirgelinta xeerarka ururka, xoojinta iskaashiga dalalka Islaamka ee dhinaca dhowrista xogta, is-weydaarsiga khibradaha iyo aqoonta, iyo sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka dhasha tiknoolojiyadda casriga ah iyo amniga macluumaadka.
Mudane Mohamed Nur Olow ayaa sheegay in Soomaaliya ay door muuqata ka qaadan doonto horumarinta himilooyinka ururka, isaga oo carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta xogta gaarka ah iyo dhowrista xuquuqda muwaadiniinta.
Sidoo kale, kulanka waxaa lagu falanqeeyay hababka lagu xoojin karo wada-shaqeynta hay’adaha mas’uulka ka ah dhowrista xogta ee dalalka Islaamka, si loo helo hannaan mideysan oo kor loogu qaadayo amniga xogta iyo kalsoonida bulshada.
Gabagabadii kulanka, waxaa la soo saaray warmurtiyeed ay ku jiraan qorshayaal istiraatiiji ah oo lagu xoojinayo iskaashiga hay’adaha xubnaha ka ah INPDPA, si sare loogu qaado muhiimadda dhowrista xogta iyo ilaalinta macluumaadka shakhsiyeed ee dalalka Islaamka.