Madaxweynaha Algeria Abdelmadjid Tebboune ayaa qaabilay Faarax Sheikh Cabdulqaadir Ergeyga Gaarka ah ee Madaxweynaha ahna Wasiirka Waxbarashada XFS, kaasoo farriin uu ka siday Madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay Madaxweyne Tebboune.
Ergeyga Madaxweynaha Wasiir Farah Cabdulqaadir waxaa kulanka ku wehliyay Wasiiru-dowlaha Arrimaha Dibadda Cali Balcad iyo Safiirka Soomaaliya ee Al Jeeriya Danjire Yuusuf Jeego.
Kulanka waxaa ka soo qayb galay Mudane Boualem Boualem, Agaasimaha Golaha Wasiirada ee Madaxtooyada; Mudane Amar Abba, La-taliyaha Madaxweynaha ee u qaabilsan Arrimaha Diblomaasiyadda iyo Mudane Mohamed Seghir Saadaoui, Wasiirka Waxbarashada Qaranka.