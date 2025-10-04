Madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goordhow ka daahfuray magaalada Muqdisho shirka istiraatiijiyadda ganacsiga Soomaaliya iyo Mareykanka, Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay shirka ayaa sheegay dowladda inay yagleeshay hay’addo si masuuliyad leh isaga xil saara sidii ay noo aamini lahaayeen dalalka iyo shirkadaha caalamiga ah si dalka uu helo maalgashi rasmi ah.
Shirkan oo socon doona labo cisho ayaa diiradda lagu saari doonaa hannaankaa loo xoojin karo xiriirka ganacsiga ee ka dhexeeya labada dal, waxaana ka qayglaya masuuliyiin ka tirsan Soomaaliya iyo Maraykanka, sidoo kale waxaa ku sugan shirka shirkado ganacsi iyo hay’addo kale oo caalami ah.