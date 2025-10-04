Ra’iisul Wasaare ku-Xigeenka Labaad ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, ayaa tababar u soo xiray saraakiil, saraakiil-xigeenno iyo cutubyo ka tirsan ciidanka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed, kuwaas oo tababbaro kala duwan ku soo qaatay dalka Turkiga iyo Kulliyadda Tababbarka Ciidamada ee Turkiga (TurkSom).
Ra’iisul Wasaare ku-Xigeenka, ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal badan ku bixisay dhismaha ciidan Qaran oo awood u leh la wareegidda amniga dalka iyo ciribtirka kooxaha Khawaarijta ah.
Mudane Jibriil, oo la dardaarmay ciidanka tababbarka qaatay, ayaa xusay in ay door weyn ka ciyaari doonaan ciribtirka Khawaarijta, xaqiijinta amniga dalka iyo midnimada Qaranka Soomaaliyeed.
Sidoo kale Wasiirada Gaashaandhigga iyo Tacliinta Sare oo kulanka ka hadlay ayaa dhankooda bogaadiyey tababarka ciidanka