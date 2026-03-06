MADAXWEYNE XASAN SHEEKH OO ABAAL MARINNO LACAGEED GUDDOONSIIYAY TARTAMEYAASHA KAALIMAHA HORE KA GALAY TARTANKA QURAANKA EE BISHA RAMADAAN
Muqdisho, Maarso 05, 2026; Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo soo xiray Tartanka Quraanka Kariimka ah ee Bisha Barakaysan ee Ramadaan ayaa abaal marinno lacageed guddoonsiiyey Ardeyda kaalimaha hore ka galay tartanka sannadkan.
Madaxweynaha ayaa hambalyo iyo bogaadin u jeediyey dhammaan ardaydii ka qayb-gashay tartanka, gaar ahaan kuwii ku guuleystay kaalmaha hore oo uu tilmaamay in ay laf-dhabar u yihiin mustaqbalka wanaagsan ee dalka, isaga oo ku ammaanay dadaalkooda ku aaddan barashada, xifdinta iyo faafinta Quraanka Kariimka ah.
Madaxweyne Xasan Sheeekh ayaa sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay door muuqda ka siisay culimada Soomaaliyeed geeddi-socodkii dib u eegista Dastuurka dalka, si loo xaqiijiyo in Dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu si buuxda ula jaanqaadayo shareecada Islaamka oo ah aas-aaska ugu weyn ee uu ku dhisan yahay nidaamka dowladeed ee dalka.
Ugu dambayn, Madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa abaal marinno lacageed guddoonsiiyey xufaadda kaalimaha hore galay tartanka, isaga oo ku ammaanay waalidiinta iyo macallimiinta barbaariyey halyeeyadan ku guuleysatay tartanka Quraanka Kariimka ah, waxa uuna Alle uga baryey in uu ku anfaco, fahamkooda barakeeyo, kana yeelo kuwii dalkooda ugu adeega.