Magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa maalin kasra si rasni ah loga fuliyaa barnaamij samofal ah oo lagu talagalay in lagu taageero dadka barakacayaasha ah iyo kuwa taagta daran ee ku nool degmooyinka gobolka.
Barnaamijkaan xagga samofalka ah waxaa soo abaabulay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir,kaas oo lagu quudiyo dadka masaakiinta ah ee ku jira xeryaha ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah.
Madaxa Shaqaalaha Gobolka Banaadir Maxamed Afrax oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in maalin kasta ay quudiyaan kun qoys oo kamid ah barakacayaasha ku dhaqan gudaha Muqdisho.
Malinimadii shalay masuuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir ayaa raashin afur ah oo bisil gaarsiiyay qoysas ku sugnaa aagga hotel Ramadaan oo kulmiya degmooyinka Yaqshid,kaaraan iyo Hilawaa.