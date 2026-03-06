Tartan cilmiyeedka bisha Ramadaan oo galay sanadkii Lix iyo tobnaad oo ay qabaneyso Warbaahinta Qaranka, isla markaana si toos ah looga daawanayo Telefishinka Qaranka, lagana dhageysto Idaacadda Radio Muqdisho habeen waliba ayaa waxaa caawa kulankiisa 18-aad ee Wareegga 2-aad ku tartamay Degmooyinka Deyniile iyo Daarusalaam oo ka wada tirsan Gobalka Benaadir. waxaana barnaamijka si wadajir ah u taaba-gelineya Bankiga IBS iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Tartameyaasha labada degmo ee Deyniile iyo Daarusalaam ayaa muujiyey tartan aad u adag, isla markaana ahaa mid xiiso gaar ah xambaarsan, iyagoo soo bandhigay aqoon iyo asluub wanaag labada dhinac inta uu tartanka socday.
Deyniile
Tartameyaasha Degmada Deyniile ee Gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey todobo Su’aal, todobadii su’aal ee la weydiiyay waxa ay si sax ah uga jawaabeen Shan su’aal oo kaliya, halka ay iska qaldeen Labo su’aal, Ma jirin wax ka faa’iideysi oo ay heleen, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Deyniile waxay noqotay Toban (10) dhibcood.
Daarusalaam
Tartamayaasha Degmada Daarusalaam ee Gobolka Benaaadir waxaa dhankooda la weydiiyay todobo su’aal, waxa ay ka jawaabeen Shan su’aal , halka ay iska qaldeen Labo su’aal, Ma jirin wax ka faa’iideysi ah, sidaa darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartameyaasha Degmada Daarusalaam waxay noqotay Toban (10) dhibcood.
Sida sharciga tartanku qabo marka ay labo degmo isku dhibco noqdaan waxaa lagu daraa su’aalo dheeri ah si hal degmo ay ugu gudubto wareegga xiga ee tartanka.
Tartanka oo ahaa mid aad u adag ayaa ugu dambeyn waxa ay ku dhamaatay oo ay guusha ku raacday tartamayaasha Deyniile kaddib markii ay la yimaadeen 16 dhibcood, halka Tartamayaasha Daarusalaam ay la timid 12 dhibcood.
Hadaba kulankii 18-aad ee tartan Cilmiyeedka bisha Ramadaan ee Warbaahinta Qaranka caawa waxaa wareegga Saddexaad u soo gudbay tartamayaasha Degmada Deyniile ee Gobolka Benaadir, ayadoo gebagebadii ay labada tartame isugu hambalyeeyeen guushaasi, maadaama ujeedka tartanka uu yahay in lagu tartamo cilmi iyo Aqoon.
Habeen dambe haddii uu Alle idmo oo ah habeenka 18-aad ee tartanka, waxaa ku loolami doona Degmooyinka Gubadley iyo Dhahar oo ka kala tirsan Gobollada Benaadir iyo Sanaag.
Sawir qaade:- Ciise Mukhtaar