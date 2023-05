Mareykanka ayaa ku dhawaaqay qorshe ay ku doonayaan in ay ku xakameyaan qulqulka muhaajiriinta magan galyo doonka ah ee ku sugan xadka ay la wadaagaan dalka Mexico, kuwaa oo doonaya inau u talabaan Mareykanka.

Xoghayaha Amniga gudaha Maraykanka Alejandro Mayorkas, ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay adkaan doonta in dad magan galya doon ah ay u soo talabaan gudaha Mareykanka, isagoo intaasi ku daray inay la socdaan in tiro aad u badan oo muhaajiriin ah ay ku suganyahiin xadka ay la wadaan Mexico.

Xoghayaha ayaa sheegay in ay dib u celin doonaan kumanaanka muhaajiriinta ah ee xuduuda ku sugan, kahor dhaqan galinta siyaasadda socdaalka ee mamnuucaysay in Maraykanka la soo galo.

War ka soo baxay Arbacadii shalay, maamulka Mareykanka ayaa lagu sheegay in la diyaariyay 24,000 Askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka, si ay ugu hortagaan qulqulka muhaajiriinta soo galaya dalkooda.

Xuduuda Mareykanka iyo Maxcio u dhaxeysa ayaa la rumeesan yahay in ay ku sugan yihiin in ka badan 150,000 kun oo muhaajiriin ah, kuwaa oo doonaya in ay si sharci darro ah ku galaan dalka Mareykanka.