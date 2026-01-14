Guddoomiye ku-xigeenka Labaad ee golaha Aqalka Sare ee BJFS Mudane Cabdullaahi Cali Xersi (Timacadde), Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka labada Aqal iyo Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, ayaa caawa booqasho salaan iyo is-xogwareysi ah ku tagay hoyga magaalada Laascaanood uu ka degan yahay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil.
Booqashadan ayaa ahayd mid xambaarsan muhiimad gaar ah, iyadoo diiradda lagu saaray xoojinta wada-shaqeynta dowladda iyo hoggaanka dhaqanka, adkeynta nabadda, iyo doorka muhiimka ah ee ay isimadu ku leeyihiin ilaalinta midnimada, xasilloonida iyo wadajirka bulshada Soomaaliyeed.
Mas’uuliyiintan ayaa si weyn u bogaadiyay kaalinta muuqata ee Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil uu ku leeyahay nabad-dhisidda, xal u helidda khilaafaadka, iyo dadaallada joogtada ah ee lagu ilaalinayo wada-noolaanshaha bulshada deegaannada dowlad goboleedka Woqooyi Bari Soomaaliya.