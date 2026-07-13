Masuuliyiin ka tirsan Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) oo uu hoggaaminayay Ku-xigeenka Xoghayaha Ururka, ayaa maanta si rasmi ah xarigga ka jaray xarunta cusub ee ururka ee degmada Galinsoor.
Munaasabadda furitaanka waxaa ka qeyb gala, xubno ka tirsan ururka, odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada, kuwaas oo soo dhaweeyay furitaanka xaruntan.
Masuuliyiintii ka hadashay munaasabadda ayaa sheegay in xaruntan ay door muhiim ah ka qaadan doonto isku xirka bulshada, dardargelinta howlaha ururka iyo xoojinta wacyigelinta ku aaddan himilooyinka Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP).
Sidoo kale, waxay shacabka degmada Galinsoor ku dhiirrigeliyeen inay ka qeyb qaataan dadaallada lagu horumarinayo ururka iyo sidii loo xoojin lahaa wadajirka bulshada.Furitaanka xaruntan ayaa qeyb ka ah dadaallada Ururka Caddaaladda iyo Wadajirka (JSP) uu ku ballaarinayo xarumihiisa iyo abaabulkiisa deegaannada kala duwan ee dalka.