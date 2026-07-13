Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Boqortooyada Spain ayaa maanta magaalada Madrid ku kala saxiixday heshiisyo la xiriira deyn cafinta iyo horumarinta adeegyada bulshada, kuwaas oo qayb ka ah dadaallada lagu xoojinayo iskaashiga dhaqaale iyo horumarineed ee u dhexeeya labada dal.
Heshiisyadan ayaa ujeeddadoodu tahay in deyn cafinta loo beddelo maalgelin lagu hirgelinayo mashaariic horumarineed oo mudnaan u leh Soomaaliya, si kor loogu qaado koboca dhaqaalaha, loo horumariyo adeegyada bulshada, loona taageero hirgelinta yoolalka horumar waara.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dr. Saleiman Sheekh Cumar, oo Dowladda Soomaaliya ku matalayay munaasabadda saxiixa heshiisyada, ayaa uga mahadceliyay Dowladda Boqortooyada Spain iyo dhammaan hay’adaha bah-wadaagta ah ee gacan ka geystay hirgelinta heshiisyadan muhiimka ah.
Waxa uu xusay in heshiisyadani ay ka tarjumayaan xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Spain, isla markaana ay door weyn ka qaadan doonaan taageeridda qorshayaasha horumarineed ee dalka iyo kor u qaadidda adeegyada ay bulshada Soomaaliyeed u baahan tahay.