Iyadoo weli ay sii socdaan abaabulka iyo kicinta tageerayaasha xisbiyada ee ku saabsan wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada Turkiga ee la qorsheeyay in la qabto ka hor dhammaadka bishan, kaasi oo dhex mari doona madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo murashaxa mucaaradka Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan ayaa tagerayashiiysa niyad wanaag ugu muujiyay wareeggii labaad ee doorashada, halka musharax Kilicdaroglu uu uga digay taageerayaashiisa rajo beel ku saabsan doorashada, isaga oo shaqada ka ceyriyay kaaliyihiisa arrimaha warbaahinta.

Hay’adda doorashooyinka dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in 28-ka bishan la qaban doono wareeggii labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo dhexmari doonta Erdogan iyo ninka ay sida weyn u loolamayaan ee Kemal Kilicdaroglu.

Madaxa guddiga doorashooyinka Turkiga, Axmed Yanar, ayaa sheegay in labada musharrax ee kala ah Erdogan iyo Kilicdaroglu aysan helin codad ku filan si ay ugu guuleystaan ​​wareegga koowaad, taasi oo keentay in qabashada wareega labaad ee doorashada madaxweynaha loo ballamo 28-ka bishan May.

Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa muujiyay sida uu u ixtiraamayo rabitaanka Shacabka.

Erdogan ayaa ku yiri qoraal uu soo dhigay baraha bulshada “Waxaan ugudubnay wareegga labaad ee doorashada, waxaana rajeyneynaa inaan gaarno guul taariikhi ah”.

Sida ay tilmaameeyso Taariikhda doorashada Turkiga waa markii ugu horeysay oo doorashada dalkan ay u gudubto wareeg labaan 100-kii sano ee la soo dhaafay.