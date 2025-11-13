Waxaa si rasmi ah magaalada Jowhar loogu soo gabagabeeyay Meertada 9-aad ee Shirka Madasha Arrimaha Beni’aadannimada Soomaaliya (CHF), kaas oo ka dhacay caasimadda Dowlad-Goboleedka Hirshabeelle.
Shirkan waxaa ka soo qeyb galay madax sare oo ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad-Goboleedyada dalka, hay’adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah, kuwaas oo si qoto dheer uga dooday xaaladda beni’aadannimo ee dalka.
Shirkan, inta uu socday waxaa si gaar ah diiradda loo saaray saameynta abaarta iyo cunno yarida, taas oo hadda halis ku ah in ka badan 4.4 milyan oo qof oo Soomaaliyeed. Meelaha abaartu ka jirto waxaa kamid ah Puntland, Waqooyi Bari, Somaliland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed gaar ahaan Shabeellaha Hoose iyo gobolka Gedo ee Jubbaland.
Ugu dambeyntii, madasha ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday xaalad degdeg ah oo abaareed, iyadoo lagu baaqay in si degdeg ah loo mideeyo dadaallada gurmadka iyo qorsheyaasha wax ka qabashada saameynta abaaraha ee guud ahaan dalka.