Wasiirka Wasaaradda Dekedaha iyo Gaadiidka Badda XFS, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur, ayaa maanta dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddooyinka Dekedda Magaalada Muqdisho, kaas oo qeyb ka qaadan doona fududeynta isku socodka iyo bilicda Dekedda.
Munaasabadda dhagax-dhigga ayaa waxaa goob joog ka ahaa Maareeyaha Guud ee Dekedda Muqdisho, Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko), Maareeye ku-xigeennada Dekedda, iyo Madaxa Shirkadda Muqdisho Alport, iyadoo dhismaha waddooyinkan uu qeyb ka yahay mashaariicda horumarineed ee ka socda Dekedda Caasimadda JFS.
Tan iyo markii ay Dekedda Muqdisho kasoo muuqatay fagaaraha dekedaha ugu adeegga wanaagsan uguna horumarsan Afrika, waxaa sii laba jibaarnay howlaha shaqo ee habeen iyo maalin ka socda Dekedda Caasimadda.