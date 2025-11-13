Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa ubax dhigay Taallada Shuhadada ee dalka Aljeeriya oo lagu xusuusto halyeeyadii naf-hurnimada ku bixiyay halgankii xornimada iyo difaaca qarannimada dalkaas. Madaxweynaha ayaa tilmaamay taariikhda halgan-wadaagga ah ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo Aljeeriya, kuwaas oo ka mid ahaa dalalkii hormuudka ka ahaa halgankii xornimadii Afrika.
Madaxweynaha oo maalintiisii labaad ku sugan dalka Aljeeriya ayaa booqday Masaajidka Weyn ee Jaamaca Aljeeriya, halkaas oo uu kula kulmay culimada dalkaas, kuwaas oo guddoonsiiyay xusuus reeb ku saabsan booqashada Madaxweynaha. Culimadu waxay sidoo kale la wadaageen mowqifkooda ku aaddan in ay si cad uga soo horjeedaan fikirka xagjirnimada iyo argagixisada ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed lagu daadinayo.
Sidoo kale, Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqday Warshadda Daawooyinka ee dalka Aljeeriya iyo Xarunta Garaadka Macmalka ah (Artificial Intelligence Center), halkaas oo uu warbixino ku saabsan wax-soosaarka iyo adeegyada xarumahaasi ka dhegeystay maamulka iyo agaasimayaashooda.
