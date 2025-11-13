Taliyaha Ciidanka Badda iyo Difaaca Xeebaha Soomaaliya, Sarreeye Guuto Admiral Cabdiwahaab Cabdullaahi, iyo khubaro ka socota Italian Hydrographic Institute (IIM) ayaa si rasmi ah u daahfuray qorshe lagu dhisayo laguna horumarinayo xarunta “Somali Oceano-Hydrographic Office (SOHO).”
SOHO waxay noqon doontaa xarunta cusub ee xog-uruurinta badda, jaantusyada khariiradaha socdaalka, badbaadada maraakiibta, xogaha cimillada badda, tides-ka Soomaaliya, iyo sugidda amniga xeebaha.
Xaruntan ayaa sidoo kale noqon doonta xarunta ugu weyn ee xog-uruurinta badda Soomaaliya, qaybna ka qaadan doonta ilaalinta xeebaha iyo kheyraadka badda dalka.
Kulankan oo ah qorshe qaran ayaa lagu dhisay iskaashi farsamo, iyadoo la qorsheynayo tababarro sare iyo qalab casri ah si loo xoojiyo badbaadada maraakiibta, amniga xeebaha, awoodda badda, iyo ka faa’iidaysiga kheyraadka badaha Soomaaliya.