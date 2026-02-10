Mudanayaasha labada aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan wadajir ah ku yeeshay xarunta Golaha Shacabka, waxaana shir guddoominayey Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe).
Xildhibaannada labad aqal ee Baarlamaanka Dalka ayaa kulankooda maanta kusii amba qaaday dooda la xiriirta qodobada cutubka shanaad ee dastuurka KMG ah.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Dalka Mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in dooda cutubka shanaad ee dastuurka ay sii socon doonto, isla markaana lasii amba qaadi doono kulanka kan xiga.