Wasiirka Gaashaandhigga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Axmed Macallin Fiqi, oo booqasho ku jooga Boqortooyada Sucuudi Carabiya, ayaa maanta booqday xarunta Isbahaysiga Wadamada Islaamka ee La-dagaallanka Argagixisada (IMCTC), halkaas oo uu kusoo dhaweeyay Xoghayaha Guud ee xarunta, Jeneraal Maxamed bin Saciid Al-Moghedi.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray la-dagaallanka fikirka xagjirka ah, ciribtirka argagixisada, iyo xoojinta wadashaqeynta labada dhinac.
Booqashada waxaa Wasiirka ku wehliyay Siihayaha Safaaradda Soomaaliya ee Riyaad, Mudane Cabdicasiis Cabdiraxmaan Xasan, Wakiilka IMCTC u fadhiya Soomaaliya, Sareeye Guuto Cabdiraxmaan Turyare, iyo masuuliin ka socday Wasaaradda Gaashaandhigga iyo Safaaradda Soomaaliya.