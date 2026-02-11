Mudanayaasha labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa xarunta xarunta Golaha Shacabka ku yeeshay kalfadhiga 7-aad, kulankiisa 13-aad, waxaana shir guddoominayey Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Golaha Aqalka sare Mudane Cali Shacbaan Ibraahim oo ay wehliyaan guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Cabdullaahi Cumar Abshirow iyo Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Aqalka sare.
Ajendaha kulanka oo ahaa dooda qodobada cutubka shanaad ee dastuurka Kmg ah, ayaa XIldhibaannada labada Aqal ee Baarlamaanka Dalka waxa ay sii amba qaadeen ka doodista cutubka shanaad ee dastuurka.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka sare Mudane Cali Shacbaan Ibraahim oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in maanta lasoo gaba gabeeyay doodda la xiriirta cutubka shanaad ee dastuurka KMG ah, isla markaana kulanka kan xiga ee dhici doona maalinta Sabtida ah ay bilaaban doonto doodda cutubka lixaad.