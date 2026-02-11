Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Jabriil Ibraahim Cabdulle , ayaa ka qeyb galay kulankii Sanadlaha ah ee Diblomaasiyadeed ee Bilowga sanadka cusub oo ka dhacay Aqalka Madaxtooyada ee dalka Kenya. Kulanka ayaa waxaa martigeliyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Kenya, Mudane William Ruto, una dhaxeeyay safiirrada, wakiillada sare, iyo madaxda hay’adaha caalamiga ah ee ka howlgala dalka Kenya.
Danjire Jabriil oo ka hadlay Kulanka ayaa uga mahad celiyay Madaxweynaha Dalka kenya da’daaliisa uu ku doonayo in la iskugu furo ganacsiga wadamada Afrika, gaar ahaan dalalka ku bahoobay ururka Goboleedka Iskaashiga Dhaqaalaha Bariga Afrika.
Ganacsiga dadka Soomaaliyeed ayaa ku sii fidaya guud ahaan dalalka Afrika.