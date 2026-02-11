Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, Mudane Cabdulqaadir Cilmi Cali, ayaa kulan la qaatay Danjiraha Jamhuuriyadda Shacbiga Shiinaha u fadhiya Soomaaliya, oo ay wehliyaan mas’uuliyiin kale, iyagoo ka wada hadlay xoojinta iskaashiga labada dhinac.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray horumarinta wada-shaqeynta dhinacyada maamulka iyo dowlad-dhiska, gaar ahaan arrimaha federaalka, dhismaha awoodda hay’adaha iyo dadaallada dib-u-heshiisiinta. Labada dhinac ayaa isla qaatay muhiimadda is-weydaarsiga khibradaha, taageerada farsamo iyo iskaashi horumarineed oo lagu kobcinayo adeegyada dadweynaha.
Agaasimaha Guud ayaa uga mahadceliyay Safaaradda Shiinaha taageerada joogtada ah, isagoo xusay sida ay Wasaaraddu uga go’an tahay xoojinta iskaashi wax-ku-ool ah oo lagu taageerayo midnimada, dowlad-dhiska iyo horumarka waara ee dalka.