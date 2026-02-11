Wasiiru-Dowlaha Wasaaradda Gaashaandhigga, Xildhibaan Cumar Cali Cabdi, oo uu wehliyo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sareeye Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud, ayaa maanta booqday markabka TCG SANCAKTAR, oo ka mid ah maraakiibta dagaalka Turkiga ee soo gaaray Muqdisho.
Booqashadan ayaa ku soo beegmaysa xilli Dowladda Federaalka Soomaaliya ay xoogga saareyso dhismaha, tayeynta iyo qalabaynta Ciidanka Badda iyo Difaaca Xeebaha (CXD), si loo xoojiyo amniga badda iyo ka hortagga khataraha amni ee marinnada badda.
Wasiiru-Dowlaha iyo Taliyaha ayaa booqashada ku wehliyay Wasiiru-Dowlaha Dakadaha iyo Gaadiidka Badda, Kaaliyaha Taliyaha CXD, Taliyaha Ciidanka Badda iyo Difaaca Xeebaha, Safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya, iyo saraakiil kale oo ka tirsan CXD iyo ciidamada Turkiga.